Зеленски обяви как ще дебне Путин в Турция, Мерц напомни за картата "санкции" (ВИДЕО)

Извъртане в руските медии, най-вече руската държавна информационна агенция ТАСС, предизвика достоен за отбелязване отговор от украинския президент Володимир Зеленски. Става въпрос за следното - цял ден ТАСС публикува, че президентът на Украйна ще отиде в "турската столица" на 15 май, четвъртък, когато по предложение на руския диктатор Владимир Путин би трябвало да има среща между Русия и Украйна в Турция за старт на преговори за мир.

Каква е уловката - още Путин заговори на 11 май час и половина след полунощ българско време за Истанбул, а столица на Турция е Анкара. Това накара Зеленски да заяви, че той ще отиде в Анкара, но само да види, че Путин тръгва към Истанбул, защото Русия обявява така, ще смени бързо маршрута и също ще замине за турския мегаполис, заедно с турския президент Реджеп Ердоган. Турската страна също е готова да го направи, увери украинският президент. Забавното обяснение можете да чуете малко след 9:10 минута:

Още: Източник от Кремъл: Путин ще отиде в Истанбул само при едно условие

Същевременно Зеленски смята, че Путин няма да дойде изобщо в Турция. Той се страхува от преговори с мен, заяви украинският президент:

"Putin is afraid of direct negotiations with me." — Zelensky. pic.twitter.com/H8xbLzWwdb