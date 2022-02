Зеленски поиска "незабавно" приемане на Украйна в ЕС

Зеленски отбеляза, че Украйна е благодарен на партньорите за това, че са до нея: "Но нашата цел е да сме с всички европейци и най-вече да сме им равни."

Украинският президент допълни, че е уверен, че това е справедливо: "Сигурен съм, че сме го заслужили. Сигурен см, че всичко това е възможно", подчерта Зеленски.

По-рано председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен заяви в интервю, че според нея Украйна трябва да стане част от ЕС, но не допълни нищо за спешното й приемане.

Премиерът на Украйна написа в Туитър, че Украйна е доказала отдавна, че е част от европейската общност, "време е да бъде написано на хартия".

Ukrainians have long proved that we are an integral part of the European community. The time to put it down on paper has come. #Ukraine is applying for #EU membership under a special procedure. We are grateful to our partners for their support and quick decisions.