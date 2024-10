Зеленски представя плана си за победа пред формата "Рамщайн"

Киев ще представи своя "План за победа" на редовната среща на високо равнище на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ за Украйна, която ще се проведе на 12 октомври в американската военновъздушната база "Рамщайн" в Югозападна Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на президента Володимир Зеленски.

"Ще представим плана за победа, ясни, конкретни стъпки за справедлив край на войната", написа той в платформата "Телеграм".

