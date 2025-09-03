Войната в Украйна:

Еврото продължава в същата посока спрямо долара след обрата в курса

03 септември 2025, 09:25 часа 389 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото продължи в същата посока спрямо щатския долар и днес сутринта, 3 септември. Вчера европейската валута претърпя обрат в посоката и тръгна в низходящо положение спрямо американската, слизайки под важната граница от 1,17 долара. През август еврото имаше стабилен курс, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара, а през месец юли валутата, която България ще приеме от 1 януари 2026 г., достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 3 септември, единната европейска валута се продаваше за 1,1633 долара - т.е. под курса от вчера. На 2 септември пазарите затвориха при курс на еврото от 1,1642 спрямо долара.

Европейската централна банка определи вчера, 2 септември, референтен курс на еврото от 1,1646 щатски долара.

Снимка: iStock

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 август, когато беше на ниво 1,1535 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 август - единната европейска валута бе със стойности от 1,1737 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

Димитър Радев
