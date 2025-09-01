Еврото стартира месеца с рязка промяна в курса спрямо долара

Курсът на еврото рязко пое във възходяща посока спрямо долара тази сутрин, в първия ден на месеца, като отново е над границата от 1,17 към американската валута. През август европейската валута имаше стабилен курс, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1715 долара или над курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1658 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 август- единната европейска валута бе със стойности от 1,1737 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.