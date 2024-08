Украйна получи 4,2 млрд. евро от ЕС: За какво ще се харчат?

Украйна е получила 4,2 млрд. евро в рамките на четиригодишната програма за финансова подкрепа на ЕС, съобщи министър-председателят Денис Шмигал на 13 август.

"Тази помощ е от решаващо значение за поддържане на макрофинансовата ни стабилност, ускоряване на възстановяването и провеждане на ключови реформи", каза той.

Сумата е първата редовна вноска по Механизма (Инструмента) за Украйна - план, одобрен от ЕС, който отпуска на Киев 33 млрд. евро под формата на заеми и 17 млрд. евро като безвъзмездни средства.

