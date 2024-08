Фон дер Лайен: ЕС е дал на Украйна помощ за близо 110 млрд. евро

Украйна вече е получила 108 млрд. евро помощ от Европейския съюз, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"ЕС подкрепя Украйна от първия ден на руската агресивна война. Заедно с нашите държави членки сме предоставили подкрепа в размер на почти 108 млрд. евро", каза тя.

Фон дер Лайен подчерта, че Киев ще спечели тази война за оцеляване и ЕС "ще бъде с Украйна и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо".

The EU has stood by Ukraine since day 1 of Russia's war of aggression.



With our Member States, we have provided support of almost €108 billion.



Ukraine will prevail in this war for survival.



And the EU will stand with Ukraine and its people for as long as it takes. pic.twitter.com/FyQTwnesyy