100 години по-късно: Разрушават един от най-емблематичните стадиони в света

Градската управа в Милано одобри продажбата на стадион "Сан Сиро" и принадлежащите му площи на футболните клубове Интер и Милан за 197 милиона евро, съобщава агенция Ройтерс. Съоръжението ще бъде разрушено и построено наново. Стадионът бе издигнат през 1926, а най-голямата реновация бе извършена преди Световното първенство по футбол в Италия през 1990. В днешно време обаче той е далеч от комфорта, който предлагат домовете на водещите европейски клубове, включително Ювентус.

Решено е: Интер и Милан бутат "Сан Сиро"

Ръководствата на Милан и Интер, които делят съоръжението от дълго време, ще строят новия модерен стадион заедно. Те вече назначиха фирма Foster + Partners and Manica за дизайна на стадиона, който ще бъде с капацитет 71 500 души. Прилежащите зони също ще бъдат реновирани, като строежите ще включват жилищни и офисни сгради.

"Опитваме да отворим нова страница и сме само в началото", заяви градският кмет Ана Скавуцо след близо 12-часово заседание на Съвета на Милано. Според проекта на клубовете, стадион "Сан Сиро", който ще приеме церемонията по откриването на Зимната Олимпиада, ще продължи да приема мачовете на двата отбора до завършването на новото съоръжение в непосредствена близост. / БТА

