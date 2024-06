Антирекорд за Кристиано Роналдо в рекордното му участие на голям турнир

Срещата с Грузия от третия кръг на групите в Германия бе под №50 за Кристиано Роналдо на голям турнир, което го превърна в първия европейски играч с такова постижение. Още от старта на мача обаче нещата не провървяха за португалците, които допуснаха гол още във 2-рата минута. 39-годишният нападател не беше на нивото, на което му се искаше, и бе заменен в 65-тата минута от Гонсалу Рамуш. Роналдо не успя да скрие разочарованието си от смяната.

Ronaldo wasn't happy after getting subbed off 😬 pic.twitter.com/dinwMYGOA4