Байерн се разбра с Мусиала, младокът подписва рекорден договор

Ръководството на Байерн Мюнхен е постигнало договорка с една от големите звезди на тима Джамал Мусиала за подновяване на контракта му с клуба. Това съобщи германският спортен журналист Флориан Платенберг.

Според информациите Мусиала и шефовете на Байерн са уточнили всичко около новия договор на 21-годишния офанзивен полузащитник и остава само той да бъде подписан. Контрактът ще е за 5 години като халфът ще получава по 25 милиона евро на сезон. Сумата е рекордна за германски футболист, който играе в Байерн. В момента такава заплата взима единствено англичанинът Хари Кейн.

⤵️✅ 4 years = €100m package or 5 years = €125m package …



New #Musiala contract will be signed soon ✔️⏳ https://t.co/X3PlGONMgW