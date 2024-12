Леверкузен изхвърли Байерн Мюнхен от борбата за Купата в мач с историческо събитие

Байер Леверкузен изхвърли Байерн Мюнхен от турнира за Купата на Германия! В двубой от 1/8-финалите на надпреварата "аспирините" постигнаха минимален успех с 1:0. Единственото попадение в срещата реализира Нейтън Тела в 69-ата минута. Мачът ще остане в историята с първия червен картон на легендарния страж Мануел Нойер, който остави баварците с човек по-малко в 17-ата минута.

В началото на сблъсъка двата отбора си размениха по една опасност чрез Коман и Виртц. В 17-ата минута Нойер фаулира Джереми Фримпонг малко пред наказателното поле, за което получи директен червен картон - пръв след 21 сезона. Старши треньорът на Байерн Венсан Компани изкара Сане от игра за сметка на резервния страж Даниел Перец.

After 21 seasons and 923 games as a professional keeper, Manuel Neuer has received his 𝙁𝙄𝙍𝙎𝙏 𝙀𝙑𝙀𝙍 𝙍𝙀𝘿 𝘾𝘼𝙍𝘿 😲🟥 pic.twitter.com/BPxMQiKZ5b