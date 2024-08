Балони с райски газ в лимузина: Футболист от Висшата лига сгафи с нелегални вещества (СНИМКА)

Футболистът от английската Висша лига Ив Бисума направи сериозен газ, след като публично показа в социалните мрежи как употребява балони с райски газ. Балоните се ползват с цел дрогиране, като бяха обявени за незаконни през миналата година.

Бисума обаче не се поколеба да заснеме видеоклипове в социалната мрежа Snapchat, на които се вижда как употребява балони с райски газ. Той е в компанията на неговата приятелка в лимузина с личен шофьор, а поведението му бързо бе осъдено в социалните мрежи.

🚨Yves Bissouma filmed himself inhaling laughing gas and uploaded it to his Snapchat.



Possession of laughing gas with intent to get high was made illegal last year.



Bissouma apologised for these actions last night, saying he had used a "severe lack of judgement".