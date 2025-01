Барса е на финал за Суперкупата! Звездна "Ла Масия" подчини Атлетик Билбао

Барселона ще играе финал за Суперкупата на Испания! На стадион "Крал Абдулах Спортс Сити" в Джеда, Саудитска Арабия каталунците надвиха настоящия носител на Купата на Краля Атлетик Билбао с 2:0. Над всички в мача бе Гави, който откри резултата в 17-ата минута, а в началото на второто полувреме асистира на Ламин Ямал. Така двама таланти, излезли от "Ла Масия", донесоха успеха на "лос кулес".

Възпитаниците на Ханзи Флик стартираха по-добре срещата. Рафиня изтърва в началото, преди в 17-ата минута Алехандро Балде да намери Гави, който изведе "блаугранас" напред. В средата на полувремето Рафиня пропусна сам срещу Унай Симон. Мигновено обаче страничният рефер маркира засада и дори бразилецът да се бе разписал, попадението нямаше да бъде зачетено. До почивката Иняки Уилямс не съумя да материализира два изгодни шанса, като при вторият с намеса се отчете Войсчех Шчесни.

В 53-тата минута футболистите на Барса отнеха в средата на терена и организираха бърза атака, която бе завършена от Ямал за 2:0. Малко по-късно Левандовски изтърва страхотна възможност. Баските опитаха да отговорят. Шчесни обаче спираше набезите им без особени затруднения. В 82-рата минута гол на Оскар де Маркос бе отменен заради засада. 180 секунди преди да изтече редовното време Уилямс си мислеше, че е намалил изоставането на Билбао.

ВАР обаче се намеси, за да преразгледа положението, и счете попадението за нередовно. До последния съдийски сигнал нападателите на "блаугранас" се озоваха няколко пъти очи в очи с Унай Симон, но не успяха да го преодолеят.

