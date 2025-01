Барса разреши голям проблем, Лапорта го отпразнува с неприличен жест (ВИДЕО)

Ръководството на Барселона разреши голям проблем! Висшият спортен съвет на Испания (CSD) официално позволи на каталунския гранд да картотекира Дани Олмо и младия Пау Виктор. Те ще могат да вземат участие в евентуалния финален двубой на "блаугранас" за Суперкупата на Испания, при положение че възпитаниците на Ханзи Флик победят Атлетик Билбао на полуфиналите. Решението на Съвета не е окончателно, но дава глътка въздух на "лос кулес".

"Премахва се анулирането на спортните лицензи на играчите", написаха от институцията, която е на подчинение на Министерството на образованието и спорта в Испания. За окончателно решение от Висшия спортен съвет ще изслушат предложенията на Ла Лига и Федерацията относно техния отказ да дадат нов лиценз и на двамата играчи.

ОЩЕ: ЦСКА взима пример от Барселона, Юнайтед и Ливърпул: Създава нещо невиждано в България

🚨🚨 OFFICIAL: The CSD court has granted precautionary measure to Barcelona for Dani Olmo and Pau Victor.



Both players will be available for the Supercopa already from tonight. ✅ pic.twitter.com/MXzhPZsFiP