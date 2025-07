Меси задмина Роналдо във важна класация за спора кой е №1

8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси отново стана рекордьор по брой голове без дузпи. Аржентинският нападател на Интер Маями надмина суперзвездата на Ал Насър Кристиано Роналдо по този показател. Това се случи, след като живата легенда на Барселона вкара две попадения и записа асистенция в мача от Мейджър Лийг Сокър, в който "чайките" победиха Ню Йорк Ред Булс с 5:1 като гост.

Сега 38-годишният нападател има 764 гола в кариерата си, без да се вземат предвид дузпите, докато Роналдо може да се похвали със 763. Общо по време на уникалната си кариера Лионел Меси е отбелязал 874 попадения (включително 110 от дузпи) в 1114 мача, докато Роналдо има 938 (175 от дузпи) в 1281 срещи.

🇦🇷 Lionel Messi — 764

Messi has MORE goals despite playing 167 less games. 🤯 pic.twitter.com/fuot6N8dgx