Бербатов попиля звездите на Манчестър Юнайтед след поредната издънка

Легендата на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов бе гост-анализатор в студиото на Sky Sports за неделния мач между Астън Вила и бившия му отбор. Срещата завърши при резултат 0:0, което означаваше поредна издънка за "червените дяволи" от началото на сезона. Ситуацията в клуба става все по-лоша с всеки следващ мач, а изглежда мениджърът Ерик тен Хаг е сложил розовите очила и не вижда проблем. Бербатов бе поредният, който коментира случващото се и призова играчите на Юнайтед да се стегнат.

За пореден път никой от играчите на Манчестър Юнайтед не блесна и от Висшата лига връчиха наградата за "играч на мача" на 36-годишния защитник Джони Еванс. Това само по себе си е доста показателно за играта на "червените дяволи" и не остана незабелязано от Берабатов, който акцентира върху случая.

"Опитвам се да намеря правилните думи. Всеки на терена днес трябва да се засрами, защото Джони Еванс спечели наградата за играч на мача. Само уважение за него, но той е 36-годишен. Всеки по-млад от него трябва да разбере, че следващият път трябва да бъде по-добър", заяви Димитър Бербатов в ефира на Sky Sports.

