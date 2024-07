Безпогрешно гуру: Испански магьосник с топка в крака ще окачи бутонките

Техничният испански халф Тиаго Алкантара ще сложи край на своята кариера на 33-годишна възраст! Полузащитникът ще се раздели с Ливърпул след края на сезона и ще окачи бутонките. Новината съобщава авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо.

Тиаго имаше трудни периоди напоследък, като през последната кампания във Висшата лига е играл прекалено малко заради постоянни контузии. Според безпогрешното гуру Романо испанецът може да не се сбогува изцяло с футбола, а отново да работи в сферата на любимата игра.

Тиаго Алкантра беше част от школата на Барселона. Той защитава цветовете на каталунците в продължение на 4 години, преди да премине в Байерн Мюнхен. Креативният халф остана седем години в редиците на баварците, с които спечели седем шампионски титли и вдигна Шампионската лига през 2020. Последва трансфер в Ливърпул. С мърсисайдци Алкантра завоюва ФА Къп и игра финал в Шампионска лига през 2022 година.

