След Клоп: Арне Слот вдъхновява Ливърпул с амбиция и вяра в успеха

По време на първата си пресконференция като наставник на Ливърпул Арне Слот сподели за емоциите от пристигането си, наследявайки Юрген Клоп и основните му изисквания към играта на мърсисайдци. Нидерландецът започна подготовката за новия сезон днес, но със силно ограничен състав. Едва осем от играчите на отбора бяха на линия за началото на тренировъчния период.

"Това, което направи Юрген специален, е впечатлението, което остави след себе си. На своята първа пресконференция той се определи като Нормалния. Феновете обаче го виждат по различен начин. Това, което направи за клуба, беше повече от нормално", започна Слот.

"Голямо предизвикателство е да наследиш Клоп, но аз наследявам и отбор с печеливша култура. Една от причините да дойда тук, е, че наистина смятам, че имаме добър отбор. Миналото показва, че Ливърпул може да печели трофеи. Обичам да печеля и с този клуб имам възможност да печеля."

След победата на Ливърпул срещу Уулвърхямптън в последния кръг на сезон 23/24, бившият наставник на "мърсисайдци" Юрген Клоп призова публиката да запее името на новия треньор.

"С Клоп говорихме за много неща, но това си остава между нас. За мен беше специално как пееше името ми след последния мач. Феновете вече пеят за мен, а това е добро начало", каза още нидерландецът.

Слот изказа и намеренията си за подготвителния период и очакванията си към предстоящия сезон:

"За нас е важно да се подобрим, защото можем да очакваме другите отбори да стават по-добри. Това е нашата цел. Ще отнеме известно време, за да разберем всичко. Ще използвам времето, за да подготвя отбора максимално добре за първия мач. Една от причините да се обърнат към мен, че стилът ми не е много различен. Искаме феновете да дойдат на стадиона и да видят отбор с много енергия. Върху това съм концентриран най-много."

Arne Slot on what fans can expect from his style of play ❤️ pic.twitter.com/VWaoRSPC86