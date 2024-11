Борусия бе на косъм да излъже Байерн, но баварската машина се бори до последно (РЕЗУЛТАТИ)

Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в дербито на 12-ия кръг на Бундеслигата. В средата на първата част Джейми Гитънс изведе "жълто-черните" напред в резултата, които водеха до последните 5 минути от редовното време. Джамал Мусиала обаче възстанови паритета. Така баварците остават на върха в класирането с 30 точки, а "жълто-черните" са пети с 20 пункта.

Възпитаниците на Венсан Компани стартираха по-активно. Грегор Кобел демонстрира рефлекс, за да избие шут на Сане. В 27-ата минута обаче Гитънс осъществи впечатляващ индивидуален рейд и го завърши с премерен удар за 1:0. Малко по-късно ситуацията се влоши още повече за Байерн, защото Хари Кейн се контузи и бе принудително заменен от Томас Мюлер.

