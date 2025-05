Дортмунд срази Байер Леверкузен в 6-голово шоу и продължава да мечтае за Шампионска лига

Борусия Дортмунд постигне убедителен успех с 4:2 при визитата си на Байер Леверкузен в двубой от 33-тия кръг на Бундеслигата. Жереми Фримпонг откри резултата в 30-ата минута, което само разяри "жълто-черните". Юлиан Бранд, Юлиан Риерсон, Карим Адейеми и Серу Гираси се разписаха, за да осъществят пълен обрат. В добавеното време Йонас Хофман оформи крайното 4:2. "Аспирините" остават втори с 68 точки, а отборът на Нико Ковач събра 54 точки - на 1 от четвъртата позиция, даваща право на участие в Шампионска лига и понастоящем заемана от Фрайбург.

На „БайАрена“ домакините влязоха уверено в мача. Амин Адли уцели греда още в първата минута. 30 по-късно Вирц изведе Фримпонг, който с хубав изстрел изведе Байер напред. Отговорът дойде след 120 секунди. Карим Адейеми комбинира с Юлиан Бранд, който преодоля Лукас Храдецки.

