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Ерата „Карик“ на „Олд Трафорд“ започва ударно: Юнайтед плати 34 милиона паунда за бразилски халф!

03 юни 2026, 10:16 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ерата „Карик“ на „Олд Трафорд“ започва ударно: Юнайтед плати 34 милиона паунда за бразилски халф!

Манчестър Юнайтед постигна споразумение за привличането на полузащитника на Аталанта Едерсон. Първоначално „червените дяволи“ ще платят 34 милиона паунда за правата на бразилеца. Към тях ще бъдат прибавени още 3,8 млн. паунда, които ще са под формата на бонуси. Новината бе потвърдена от трансферния гуру Фабрицио Романо.

Едерсон ще парафира договор за 4 години

Едерсон пък ще парафира четиригодишен договор с Манчестър Юнайтед. В контракта ще има записана и опция за удължаването му с допълнителни 12 месеца. Очаква се сделката да бъде завършена преди юли, след преминаване на медицински прегледи, като 26-годишният футболист ще бъде първото ново попълнение в ерата Майкъл Карик.

Освен Едерсон, Юнайтед искат да привлекат още един халф след раздялата с Каземиро и евентуалната такава с Мануел Угарте.

ОЩЕ: Официално: Майкъл Карик остава за постоянно начело на Манчестър Юнайтед!

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Манчестър Юнайтед Аталанта Едерсон
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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