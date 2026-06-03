Ерата „Карик“ на „Олд Трафорд“ започва ударно: Юнайтед плати 34 милиона паунда за бразилски халф!

Манчестър Юнайтед постигна споразумение за привличането на полузащитника на Аталанта Едерсон. Първоначално „червените дяволи“ ще платят 34 милиона паунда за правата на бразилеца. Към тях ще бъдат прибавени още 3,8 млн. паунда, които ще са под формата на бонуси. Новината бе потвърдена от трансферния гуру Фабрицио Романо.

Едерсон ще парафира договор за 4 години

Едерсон пък ще парафира четиригодишен договор с Манчестър Юнайтед. В контракта ще има записана и опция за удължаването му с допълнителни 12 месеца. Очаква се сделката да бъде завършена преди юли, след преминаване на медицински прегледи, като 26-годишният футболист ще бъде първото ново попълнение в ерата Майкъл Карик.

Освен Едерсон, Юнайтед искат да привлекат още един халф след раздялата с Каземиро и евентуалната такава с Мануел Угарте.

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