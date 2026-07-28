Съвместно управление на Ормуз и доброволни мита: Оман с неочаквано предложение към Иран

Оман е представил на Иран предложение за създаване на съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток, финансиран чрез доброволни вноски, съобщи във вторник източник от Персийския залив пред Ройтерс. Според предложението на Оман, което се ползва с подкрепата на други страни от региона, Иран няма да упражнява едноличен контрол върху този жизненоважен морски път, добави източникът.

Вдъхновено от Малаксия проток

Предложението е вдъхновено от модела на Малакския проток, където ползвателите на морския път доброволно допринасят за финансирането на навигацията, опазването на околната среда и операциите по търсене и спасяване. ОЩЕ: "Ще питам Путин": Тръмп ще провери дали Иран е получил помощ от Русия

Паузата на войната в Иран

През уикенда САЩ внезапно преустановиха кампанията си от въздушни удари срещу Иран, което породи надежди за дипломатическо решение, позволяващо възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток – маршрут, през който преди конфликта преминаваше една пета от световните доставки на енергийни ресурси.

В понеделник президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят „добри разговори“ с Иран и съществува вероятност за постигане на споразумение, но предупреди, че американските удари ще бъдат подновени, ако преговорите не доведат до резултат.

Иранският външен министър Абас Арагчи обсъди въпроса за Ормузкия проток със своите колеги от Оман и Саудитска Арабия в понеделник.

„Той подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството и активизиране на съвместните дипломатически усилия за установяване на стабилност в региона и за премахване на несигурността, наложена върху Ормузкия проток вследствие на агресивните действия на Съединените щати“, се посочва в изявление на иранското външно министерство. ОЩЕ: Иран и Оман с напредък в преговорите за корабоплаването в Ормузкия проток