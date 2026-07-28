"България е част от логистична мрежа към Иран": Анализ може ли Техеран да ни удари, след като сме му толкова важни

На наша територия съществува логистична мрежа България - Иран и Техеран не може да си позволи да наруши тази логистика през Балканите. От друга страна, не е изключено ако има опасност от терористична дейност, тя да е през проксита или платени организации, които без да замесват името на Иран, да осъществят някакъв вид атака на наша територия.

Това обяви журналистът и експерт по Близкия изток Руслан Трад.

"Дипломатически и психологически натиск - това оказва Иран на България. Самолетите-цистерни са временно на българска територия, нищо по-различно от преди. От тази гледна точка - да, лошо за отношенията между България и Иран, но нищо повече. Българският елит няма от какво да се притеснява - дали ще падне ракета или дрон", категоричен е той.

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"Не сме имунизирани"

Трад обаче коментира въпроса има ли риск от терористични атаки, които да не са с подписа на Иран, а да са извършени от проксита.

Той обясни за съществуването на организации от типа "Асхаб ал-Ямин" (HAYI) - групировка, която предлага насилие като услуга. По думите му има няколко такива организации. "Предполага се, че базата им е в Ирак. Те получават заповеди от елитните сили на Революционната гвардия на Иран. Тези организации се ползват за параван, за да не поема директно отговорност Иран. Те получат поръчки срещу заплащане - за саботаж, подривна дейност", обясни той.

Въпросните лица за поръчки не е задължително да са иранци, може да са европейци, като наскоро е имало случай с румънец.

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"Не сме имунизирани", заяви той по отношение на въпроса възможно ли е Иран да поръча терористични актове на подставени групировки на наша територия.

България е твърде ценна, за да бъде ударена?

Трад обяви, че България е част от логистиката на дейности в Близкия изток, свързани с Иран. Според него е имало контакт с официални ирански лица преди Съвета за национална сигурност, който обяви, че няма непосредствена заплаха за страната.

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"В този случай вероятно оперативните лица на Иран в България са били привикани и са пуснали послание, че при каквото и да е действие срещу България, тези мрежи също ще бъдат ударени. Държавата знае за тези мрежи. Те не се разбиват, защото са доходоносни, имат легален бизнес, пристанищни дейности. Немалко фирми у нас, и държавата няма как да го знае, работят отвъд санкциите с Иран", обясни той.

"От една страна предупрежденията на Иран са очаквани, но от друга страна Иран не може да си позволи да наруши логистиката през Балканите, от която логистика България е основна част. Албания и Северна Македония са другите", допълни той.

"България, ако пожелае, може да нанесе болезнен удар на Иран"

"Трябва ясно да се каже, че всякакви спекулации за директен кинетичен или ракетен удар от страна на Иран срещу българска територия, са военно нереалистични поради членството ни в НАТО. Натискът би могъл да бъде изцяло по линия на хибридното и асиметрично противопоставяне", написа преди няколко дни по темата Трад.

"Балканите - и в частност България - исторически функционират като критичен логистичен и финансов мост на Техеран към вътрешността на ЕС. От години се знае, че на българска територия оперират структури, използвани за: заобикаляне на санкционния режим - кухи фирми за придобиване на граждански технологии с двойна употреба (микроелектроника), захранващи иранската програма за дронове; трансфер на капитали - използване на традиционната система хауала за финансиране на операции и плащане на наемници от криминални групи", обясни експертът.

Според него ако пожелае, България притежава капацитета да нанесе изключително болезнен удар по иранските интереси.

"Досега българските власти не правеха кой знае какво срещу структури на Хизбула и бившия режим на Асад, и те развиваха дейността си без проблем. Една координирана и масирана офанзива на специалните служби за разбиване на каналите, блокиране на финансовите потоци и неутрализиране на връзките между иранските оперативни работници и местния подземен свят, буквално ще парализира логистиката на Техеран в Югоизточна Европа. Техеран отлично разбира този език. Когато София покаже готовност да "затвори кранчето" на иранските логистични мрежи на Балканите, цената на всякаква иранска хибридна ескалация срещу България става твърде висока за самия режим в Иран. Стига София да иска да действа, разбира се", допълни Трад.