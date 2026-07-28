"Ще питам Путин": Тръмп ще провери дали Иран е получил помощ от Русия

Американският президент Доналд Тръмп обеща да разпита руския си колега относно твърденията, че Москва е предоставила на Иран сателитни снимки на американски бази в Персийския залив, според репортажи на американския канал Fox News, предаде френският вестник Le Monde. „Ще видим дали е вярно: ще попитам Путин за това; скоро ще разберем“, каза той, говорейки пред репортери на борда на Air Force One.

Тръмп омаловажава евентуалната руска помощ за Иран

Според него обаче, ако е имало някаква помощ, тя не е оказала голямо влияние, защото САЩ са унищожили Иран напълно.

"Може би предоставят някаква помощ, но ако е така, тя не е проработила, защото нямат армия, нямат военновъздушни сили, нямат флот, нямат нищо“, продължи Доналд Тръмп, визирайки Иран. „Не мисля, че са го направили, поне не в голям мащаб. А ако са го направили, то на практика не е оказало никакво влияние", добавя Тръмп.

САЩ имат боеприпаси

Междувременно Тръмп отхвърли опасенията относно потенциален недостиг на боеприпаси за американските военни след месеци на удари срещу Иран. „Имаме много боеприпаси “, каза той пред репортери, добавяйки: „Честно казано, бих искал да имаме повече, но толкова много е дадено на Украйна".

Обяснението се наложи, тъй като The Wall Street Journal съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е отложил значителна ескалация на военната си кампания срещу Иран заради намаляващите запаси за противовъздушна отбрана. ОЩЕ: Пауза на войната в Иран: Дипломацията ли е причината за решението на Тръмп?