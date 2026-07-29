Пострада трета "страна": САЩ и Саудитска Арабия заедно отговориха на иранска атака с ракети (ВИДЕО)

САЩ и Саудитска Арабия са извършили съвместни въздушни удари в Ирак, насочени към позиции, складове за боеприпаси и щабове на подкрепяните от Иран Сили за народна мобилизация (Хашд ал-Шааби) - едни от шиитските милиции в Ирак, които служат на Техеран. Ударите са обхванали иракските провинции Басра, Уасит, Ниневия и Бабил, съобщава турският информационен проект Clash Report - Още: След дни на затишие: Иран изстреля ракети по американски бази в Близкия изток? (ВИДЕО)
U.S. and Saudi forces conducted joint airstrikes across Iraq targeting Iranian-backed Popular Mobilization Forces (Hashd al-Shaabi) positions, ammunition depots, and headquarters.— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
Reported strike locations spanned Basra, Wasit, Nineveh, and Babil governorates.
The operation… pic.twitter.com/VLpRNRJsPz
Операцията се проведе часове след обявена от Централното командване на САЩ за неуспешна атака с балистични ракети от страна на Иран срещу американските сили във военновъздушната база "Мувафак Салти" в Йордания. Последва и послание от Белия дом: "Приключете тази битка".
At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026
BREAKING: It appears Iran has fired missiles after days of an unofficial ceasefire with the US.— Clash Report (@clashreport) July 28, 2026
Missiles appear to have been fired toward Jordan, targeting U.S. bases. pic.twitter.com/S7Xx3M9fk9
Има непотвърдени твърдения, че висш представител на Хашд ал-Шааби, включително началник на щаб, е бил убит при операцията. Потвърдено са убити най-малко 12 членове на милициите.
U.S. and Saudi forces conducted joint airstrikes across Iraq targeting Iranian-backed Popular Mobilization Forces (Hashd al-Shaabi) positions, ammunition depots, and headquarters.— Clash Report (@clashreport) July 29, 2026
Reported strike locations spanned Basra, Wasit, Nineveh, and Babil governorates.
The operation… pic.twitter.com/VLpRNRJsPz
Хашд ал-Шааби обеща отговор, но не потвърди някои от твърденията за жертви на по-високо ниво, разпространявани в социалните медии.
Още: Съвместно управление на Ормуз и доброволни мита: Оман с неочаквано предложение към Иран