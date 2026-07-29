Войната в Украйна:

Пострада трета "страна": САЩ и Саудитска Арабия заедно отговориха на иранска атака с ракети (ВИДЕО)

29 юли 2026, 10:47 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пострада трета "страна": САЩ и Саудитска Арабия заедно отговориха на иранска атака с ракети (ВИДЕО)

САЩ и Саудитска Арабия са извършили съвместни въздушни удари в Ирак, насочени към позиции, складове за боеприпаси и щабове на подкрепяните от Иран Сили за народна мобилизация (Хашд ал-Шааби) - едни от шиитските милиции в Ирак, които служат на Техеран. Ударите са обхванали иракските провинции Басра, Уасит, Ниневия и Бабил, съобщава турският информационен проект Clash Report - Още: След дни на затишие: Иран изстреля ракети по американски бази в Близкия изток? (ВИДЕО)

Операцията се проведе часове след обявена от Централното командване на САЩ за неуспешна атака с балистични ракети от страна на Иран срещу американските сили във военновъздушната база "Мувафак Салти" в Йордания. Последва и послание от Белия дом: "Приключете тази битка".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Има непотвърдени твърдения, че висш представител на Хашд ал-Шааби, включително началник на щаб, е бил убит при операцията. Потвърдено са убити най-малко 12 членове на милициите.

Хашд ал-Шааби обеща отговор, но не потвърди някои от твърденията за жертви на по-високо ниво, разпространявани в социалните медии.

Още: Съвместно управление на Ормуз и доброволни мита: Оман с неочаквано предложение към Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ирак Саудитска Арабия САЩ ракетна атака ирански милиции война Иран иранска ракетна атака
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес