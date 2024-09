Фенербахче на Моуриньо не спира с трансферите! Аржентински талант е поредният нов

Ръководството на Фенербахче договори поредното ново попълнение, на което старши треньорът Жозе Моуриньо ще може да разчита. Става въпрос за аржентинския полузащитник Кристиан Медина. 22-годишният халф на Бока Хуниорс ще струва 15 милиона долара на "жълтите канарчета".

Трансферното гуру Фабрицио Романо потвърди новината, чийто първоизточник са медии от Южна Америка. Медина ще се присъедини към тима на Специалния в началото на 2025 година, а договорът на футболиста ще бъде за 5 години. Според параметрите на сделката Бока Хуниорс ще получи 20% от бъдеща продажба на играча.

ОЩЕ: След трудния старт на сезона: Фенербахче на Моуриньо се развихри за нов разгром (ВИДЕО)

🚨🟡🔵 Cristian Medina to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed for January as he will join the club at the beginning of 2025.



Deal until 2030 for Medina as Fener will pay $15m package to Boca Juniors.



Add-ons are included as part of package, as @CLMerlo reports. Done deal. pic.twitter.com/vq9lSBlgNW