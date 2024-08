Официално: Моуриньо ще разчита на още един бивш играч на Юнайтед във Фенербахче

Ръководството на Фенербахче осъществи пореден силен входящ трансфер! "Жълтите канарчета" привлякоха мароканския полузащитник Софиан Амрабат от Фиорентина, който през миналия сезон се подвизава под наем в Манчестър Юнайтед. Така в състава на Жозе Моуриньо се заформя интересна двойка халфове от бивши състезатели на "червените дяволи" - Амрабат и Фред.

Мароканецът ще струва 2 милиона на турския гранд за наем от 1 година. След това е заложена задължителна клауза за закупуването му на стойност 13 милиона евро, както и 3 милиона евро допълнителни бонуси. Халфът ще подпише договор за 4 години с "жълто-сините".

ОЩЕ: Мъри не се даде на Моуриньо: Гьозтепе измъкна точка от Фенербахче в 95-ата минута (ВИДЕО)

Така под ръководството на Жозе Моуриньо Фенербахче продължава със звездната селекция. До момента на "Шюкрю Сараджоглу" акостираха Ален Сен Максимен, Юсуф Ен-Несири и Дженк Тосун. В същото време клубът се раздели с Ферди Кадиоолу, който напусна в посока Брайтън, а според медийни спекулации сделката е на стойност 40 млн. евро.

ОЩЕ: Жозе Моуриньо захапа Галатасарай и предизвика скандал още след първия кръг в Турция (ВИДЕО)

🚨🟡🔵 Sofyan Amrabat to Fenerbahçe, here we go! Deal in place between the two clubs.



Fiorentina to receive €2m loan fee, €13m obligation to buy and €3m add-ons.



Four year contract for Amrabat, travel and private flight booked. pic.twitter.com/zKwd3C3qNj