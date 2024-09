Как се случи толкова бързо: Разкрития от кухнята за топ трансфера в Турция

Галатасарай поднесе най-голямата изненада на трансферния пазар, като привлече Виктор Осимен под наем от Наполи. С основна заслуга за сделката, която се случи изключително бързо, е агентът Джордж Гарди. Италианецът даде всички подробности по процеса пред медиите на Ботуша.

„Операцията се проведе една минута след полунощ в петък, когато европейските пазари бяха затворени. Видях, че Виктор не е напуснал и че в Неапол има специална ситуация. Попитах клуба дали иска да пусне играча под наем, те ми оставиха отворена врата и аз веднага се свързах с Галатасарай и им казах, че това е една неповторима възможност, но че тя ще "се затвори" след няколко дни", започна Гарди.

🟡🔴 George Gardi: “Osimhen deal had started on Friday, 00.01, right after the European market closed”.



“Napoli immediately opened the doors to Gala loan move and the player also did the same”.



“We had to be fast and Victor Osimhen immediately said yes”, told TMW. pic.twitter.com/3o02FsNKrM