Футболна звезда отпразнува гол с танца на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Нападателят на САЩ Кристиан Пулишич отбеляза гол при победата над Ямайка с 4:2 в плейофите от КОНКАКАФ и отпразнува попадението с танца на американския президент Донълд Тръмп. Пулишич откри резултата в 14-ата минута, а след попадението отиде пред американската публика, за да направи танца на Тръмп.

Пулишич, който на клубно ниво играе за италианския Милан, бе подкрепен от съотборниците си, които също затанцуваха в неговия ритъм. Със същия танц Доналд Тръмп отпразнува победата си на президентските избори в САЩ преди няколко седмици, когато бе избран за втори път за президент на Щатите, побеждавайки Камала Харис.

Офанзивният футболист на Милан е желан от грандове като Ливърпул и Манчестър Юнайтед, които обаче ще трябва да извадят сериозна сума за него, ако искат да го привлекат. Пулишич има опит във Висшата лига, след като прекара четири години в тима на Челси, а освен това няколко години бе част и от тима на Борусия Дортмунд.

Christian Pulisic just did the Trump dance after scoring a goal 😭 pic.twitter.com/N1mlGPs9o5