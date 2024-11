Ливърпул и Манчестър Юнайтед влизат в битка за световна суперзвезда

Английските грандове Ливърпул и Манчестър Юнайтед влизат в трансферна битка за звездата на Милан Кристиан Пулишич. "Росонерите" нямат желание да се разделят с 26-годишния национал на САЩ и биха обмислили оферта единствено над 60 млн. евро.

Информацията съобщава италианското издание Calciomercato, според което и Уест Хям проявява интерес към крилото, което се превърна в лидер на Милан. Пушилич има 7 гола и 5 асистенции в 15 участия в "Калчото" и Шампионска лига. Твърди се, че подвизите му отново привличат възхитени погледи от Висшата лига.

🚨 Per @cmdotcom : Milan have reportedly received “important calls” from Liverpool, Manchester United, and West Ham about Christian Pulisic. Club owners also now reportedly value him back up at €60M given his contributions to the club 👀 pic.twitter.com/zgQBqGE8z4

В редиците на "червените дяволи" американецът би паснал перфектно заради предполагаемата схема 3-4-3, която се очаква новият мениджър Рубен Аморим да практикува. Кристиан Пулишич е играл като т.нар. уингбек, а на тази позиция Юнайтед има дефицити. В Ливърпул обаче ролята на футболиста би била различна.

Той може да бъде заместник на Мохамед Салах, чието бъдеще на "Анфийлд" остава неясно. Очертава се бурен период за Кристиан Пулишич, който до отварянето на зимния трансферен прозорец може още повече да вдигне цената си.

Christian Pulisic is ‘very much liked by Liverpool, especially with the possible early farewell of Federico Chiesa returning to Serie A.



Manchester United and West Ham are looking for a top-level signing to bolster their attack so Pulisic appeals to them too, but for Milan… pic.twitter.com/Mentl8v43J