Галатасарай остана непобеден в Лига Европа след 7-голово шоу! Бодьо спечели в 94-тата минута

Галатасарай и Бодьо останаха непобедени в Лига Европа и оглавиха временното класиране с по седем точки. В двубои от третия кръг на турнира "Джим Бом" надви с 4:3 шведския Елфсборг, а норвежците се наложиха при визитата си на португалския Брага с 2:1.

Истанбулският гранд стартира ударно своето домакинство. Мауро Икарди засече центриране на Дрийс Мертенс в 28-та минута и откри резултата. Исак Петерсон си вкара автогол, а до почивката Баръш Йълмаз покачи аванса на 3:0. През втората част обаче срещата се завърза. Симон Хедлунд намали изоставането в 52-рата минута. Малко по-късно Елфсборг получи правото да изпълни дузпа.

