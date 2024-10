Какви печалби е постигнал Лудогорец от участието си в Лига Европа?

Българският шампион Лудогорец е спечелил близо 15 милиона лева от наградния фонд на УЕФА от участието си в евротурнирите през сезона до момента. Това сочи справка на Football Meets Data, публикувана в социалната мрежа Х.

"Орлите" играят в Лига Европа, като в първите си два мача записаха загуба от Славия Прага и равенство с Виктория Пилзен. По отношение на приходите от УЕФА българският тим се нареждат на 67-мо място от общо 108 отбора, достигнали основната фаза на евротурнирите - Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите.

All 108 clubs in UCL/UEL/UECL league phase, ranked by the UEFA prize money earned so far this season (20 Oct).



🔵 UCL

🟠 UEL

🟢 UECL



Top 36 places belong to UCL teams, then UEL teams follow.



Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Fiorentina 🇮🇹 and Legia 🇵🇱 are only UECL teams in Top 72. pic.twitter.com/PRlHDDOUVT