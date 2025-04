Gameover! Ливърпул сгази Тотнъм и изравни Юнайтед по титли в Англия!

20-ата официално е факт! Ливърпул изравни големия си враг Манчестър Юнайтед по брой титли в Англия. Мърсисайдци разгромиха Тотнъм с 5:1 на "Анфийлд" в двубой от 34-тия кръг на Висшата лига и математически си гарантираха първото място. Доминик Соланке откри резултата в 12-ата минута, което само разяри възпитаниците на Арне Слот. Луис Диас, Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо се разписаха до почивката. През втората част Мохамед Салах също отбеляза, а Дестини Удожи си вкара автогол.

Макар че домакините влязоха добре в срещата, Соланке смълча трибуните. Той засече центриране на Мадисън за 0:1. Само 4 минути по-късно Салах изведе Собослай, който намери Диас, а последният нямаше как да сбърка - 1:1. В средата на първата част Мак Алистър блесна с красиво попадение и осъществи пълен обрат.

The Egyptian King moves into the top 5️⃣ of all-time @premierleague scorers 🇪🇬👑 pic.twitter.com/jOtaa4n5zx