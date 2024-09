Холанд наказа сензация на ЕВРО 2024, Шешко вкара хеттрик, а Турция потрепери с "джудже"

Суперзвездата на световния футбол Ерлинг Холанд успя да изведе Норвегия до престижна победа над Австрия с 2:1 като домакин във втори мач от турнира Лигата на нациите. Нападателят на Манчестър Сити се разписа в края на мача, за да осигури трите точки на норвежците.

Австрия бе един от най-силните отбори на Евро 2024 това лято, като излезе първи от група D, където бяха отборите на Франция и Нидерландия. Възпитаниците на Ралф Рангник играят изключително грамотен футбол, но тази вечер Норвегия се оказа по-хитрият тим.

Още в деветата минута Сьорлот намери Мюре, а той откри за Норвегия. В края на частта обаче Забицер изравни. През втората част и двата тима не успяха да създадат чисти положения за гол, но Ерлинг Холанд успя да вкара в 80-ата минута, за да донесе първи успех на страната си в турнира.

Erling Haaland with the 80-minute winner against Austria. Naturally 💪 pic.twitter.com/7qvyv4yMGL

Друг участник на Евро 2024 - Словения, изигра силен мач срещу Казахстан и спечели с 3:0 като домакин. С основна заслуга бе звездата на отбора в нападение Бенямин Шешко, който отбеляза хеттрик. Той вкара два гола още през първата част, а през второто полувреме оформи хеттрика си.

Турция се измъчи срещу "джуджето" Исландия, побеждавайки трудно с 3:1 като домакин. Керем Актюроглу се отчете с хеттрик, като откри още във втората минута, но преди почивката островната държава с под 400-хилядно население успя да изравни чрез Виктор Палсон.

В 52-ата минута Актюроглу върна аванса на домакините, а няколко минути по-късно негов гол бе отменен от ВАР. В края на мача той все пак успя да оформи своя хеттрик, разписвайки се в 88-ата минута след асистенция на Арда Гюлер, за когото това е трета в последните четири мача.

Какво се случи в мачовете на Франция и Италия в Лигата на нациите, четете в този репортаж на Actualno.com!

✨🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu has joined Benfica on €12m deal from Galatasaray on August 30…



…and 10 days later, scores an hat-trick for Turkey.



On fire. 🕺🏼🦅 pic.twitter.com/aqgH80Q9v5