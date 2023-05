Холанд взе наградата за Играч №1 във Висшата лига: Не очаквах да съм чак толкова добър

Той задмина легендарните нападатели Алан Шиърър и Анди Кол, които държаха предишния рекорд с по 34 попадения. Самият Холанд призна, че е останал изненадан от високата бройка голове, която е достигнал още в първия си сезон в Манчестър Сити.

"Не очаквах да съм чак толкова добър. Очаквах голове, но не толкова. Да дойда в подобен отбор, който не спира да вкарва и печели бе ясен знак, че ще бележа, но честно ви признавам, бройката ме изненада", сподели Ерлинг Холанд.

Така за трета поредна година призът отива при играч на Манчестър Сити, след като преди Холанд той бе притежание на Кевин де Бройне и Рубен Диаш. Наскоро Ерлинг Холанд записа ново уникално постижение в топ 5 първенствата на Европа.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX