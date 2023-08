Играч на Манчестър Сити е поредният, запътил се към Саудитска Арабия

Поради тази причина "гражданите" са се съгласили да го пуснат в Ал Насър, където той ще стане съотборник на Кристиано Роналдо, Садио Мане и Алекс Телес. Лапорт се присъедини към Сити от Атлетик Билбао през януари 2018 година и бързо се превърна в титуляр, но през есента на 2019 получи тежка контузия, която повлия на бъдещето му представяне.

С екипа на манчестърци испанецът спечели титли от Висшата лига, вдигна Купата на Англия два пъти, Купата на лигата три пъти и завоюва трофей от Шампионската лига. Той се появи като резерва в първия мач на "гражданите" от новия сезон на Висшата лига срещу Бърнли. Възпитаниците на Пеп Гуардиола смазаха своя съперник с 3:0.

Manchester City have accepted an offer from Saudi Arabian club Al Nassr for Aymeric Laporte. 🤝🇸🇦 pic.twitter.com/MSADU9PH8W