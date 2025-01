Илон Мъск удари греда: Ливърпул не се продава

Американският милиардер Илон Мъск удари греда в желанието си да закупи един от най-титулуваните клубове в света Ливърпул. Медиите в Англия разкриха днес, че собствениците на мърсисайдци от „Фенуей Спортс Груп“ не са получили оферта от бизнесмена за мажоритарния пакет акции, но и дори да бяха получили предложение – щяха да го откажат, тъй като нямат никакво намерение да продават отбора.

Както е известно, преди дни бащата на Мъск – Ерол, разкри, че синът му е силно заинтересован от възможността да купи Ливърпул. Той сподели, че Илон би се радвал да придобие клуба, тъй като семейството им произхожда от английския град. Ерол допълни, че той също бил искал синът му да купи мърсисайдци, но отказа по-нататъшен коментар, тъй като собствениците на тима „ще повишат цената“.

🗣️ @SkyKaveh on reports that Elon Musk is interested in buying Liverpool FC:



"Liverpool are not for sale. The owners have not received any offers or approaches from anyone, including Elon Musk or any members of his family."#LFC pic.twitter.com/R0oCz2fNux