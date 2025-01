Изненада: Неймар се завръща в родния си клуб

Бразилската звезда Неймар е пред завръщане в родния си клуб. Това разкри трансферният гуру Фабрицио Романо. Според него 32-годишният нападател ще облече отново екипа на бразилския гранд Сантос, откъдето тръгна за големия футбол. Както е известно, в момента Неймар е собственост на тима от Саудитска Арабия Ал Хилал, но е преследван от контузии и за сезон и половина е изиграл само 7 мача.

Неймар ще се завърне в Сантос под наем. Договорът за преотстъпването му между бразилците и саудитците ще бъде за срок от шест месеца. Преди дни ръководството на Сантос се е срещнало с представители на нападателя, за да уточнят месечното му възнаграждение в клуба. Именно това е бил и последният детайл, който е трябвало да бъде договорен. Вече всичко около контракта на Неймар е готово като се очаква той да бъде представен официално в следващите няколко дни.

