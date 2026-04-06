Извънредна среща решава бъдещето на мениджъра на Ливърпул

06 април 2026, 14:46 часа 367 прочитания 0 коментара
Тежката загуба на Ливърпул от Манчестър Сити с 4:0 на четвъртфиналите за ФА къп бе причината за свикването на спешно събрание, което да определи бъдещето на мениджъра на “мърсисайдците” - Арне Слот, споделят от “Sky Sports”. Според близки до ръководството източници, нидерландският специалист е наясно със спекулациите, а вероятността той да се раздели с тима след края на настоящия сезон изглежда все по-реалистична.

Тежка загуба застраши мястото на Арне Слот

Изминалата събота “червените” преживяха най-голямото си поражение от 2015 г. и 15-тата загуба този сезон. Въпреки черните статистики от ръководството на Ливърпул предпочитат Слот да завърши сезона, като основни цели остават класиране в Шампионската лига догодина и силно представяне в настоящото издание на турнира. Водещото име в спекулациите при евентуална треньорска смяна през следващия сезон е бившият наставник на Байер Леверкузен и Реал Мадрид - Шаби Алонсо.

Ливърпул

Слот пое Ливърпул през 2024 г. и с негова помощ “мърсисайдците” си извоюваха титлата във Висшата лига през сезон 2024/2025. Тимът в момента е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки актив. Предстои отборът да играе на четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Жанина Колева Отговорен редактор
