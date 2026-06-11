Винаги опитвам да гледам позитивно, въпреки трудностите: Тони в Студио Actualnо (ВИДЕО)

След поредица от обичани песни, певицата TONY отново ни поднася музика директно от сърцето. Новият ѝ сингъл "Усмивика" излезе на 10 юни и вече започна да събира популярност сред публиката. Песента е създадена с много любов, давайки заряд на всеки, който я чуе.

Текстът е подарък от актьора – Валентин Гиасбейли по случай на скорошния рожден ден на певицата.

"Не случайно харесах текста и посланието. Аз съм повече позитивен човек, отколкото негативен, дори когато са ми се случвали трудни неща, винаги съм се опитвала да гледам на тях по позитивен начин. Смятам, че като имаме някаква трудност не трябва да се задълбаваме по-дълбоко в нея", разказа Тони в предаването "Студио Actualno".

Музиката е дело на самата нея в колаборация с композитора Щерион Пилидов, а красивият текст е написан от актьора Валентин Гиасбейли за неговата съпруга, предавайки енергията на истинската любов.

Певицата сподели, че иска слушателите на нейната музика да усещат повече любов, усмивки и положително настроение, защото все повече се нуждаем от тях.

Повече за песента и какво предстои за една от любимите на българската публика изпълнителки - вижте в интервюто.