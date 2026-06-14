Пълни резултати от Световното първенство по футбол 2026 - издънка от скрит фаворит (обновява се)

В следващия повече от месец светът ще е завладян от футболна треска. Мондиал 2026 започва на 11 юни, а феновете с нетърпение очакват да видят какво ще направят техните любимци, както и кой ще се окичи с титлата „шампион“, която ще носи гордо през следващите 4 години. Битката за трофея обаче няма да бъде никак лесна. Причината е, че за първи път в историята на Световното първенство по футбол в надпреварата ще участват цели 48 отбора.

Резултати на всички мачове на Мондиал 2026

По-големият брой участници на Мондиал'26 означават повече мачове – 104, за да бъдем точни. Това значи, че ще има и повече групи – общо 12. Двубоите от груповата фаза на Световното първенство ще стартират още след откриването с мача между Мексико и ЮАР. Групите приключват на 28 юни, когато започват и елиминациите.

Тъй като между България и САЩ, Мексико и Канада има доста голяма часова разлика, много от мачовете са през нощта. Това ги прави неудобни за гледане в Европа. От Actualno.com обаче сме се погрижили да знаете как е завършил всеки един двубой на Мондиала. В тази статия ще намерите дневна програма на срещите от Световното първенство, както и резултатите от завършилите мачове. Статията ще се обновява постоянно, за да може да следите всеки един отбор, който ви интересува.

Резултати на Мондиал'26:

11.06.2026

Мексико 2:0 Южна Африка

12.06.2026

Република Корея 2:1 Чехия

Канада 1:1 Босна и Херцеговина

13.06.2026

САЩ 4:1 Парагвай

Катар 1:1 Швейцария

14.06.2026

1:00-3:00 Бразилия – Мароко

4:00-6:00 Хаити – Шотландия

7:00-9:00 Австралия – Турция

20:00-22:00 Германия – Кюрасао

23:00-1:00 Нидерландия – Япония

15.06.2026

2:00-4:00 Кот Д`Ивоар – Еквадор

5:00-7:00 Швеция – Тунис

19:00-21:00 Испания – Кабо Верде

22:00-0:00 Белгия – Египет

16.06.2026

1:00-3:00 Саудитска Арабия – Уругвай

4:00-6:00 Иран – Нова Зеландия

22:00-0:00 Франция – Сенегал

17.06.2026

1:00-3:00 Ирак – Норвегия

4:00-6:00 Аржентина – Алжир

7:00-9:00 Австрия – Йордания

20:00-22:00 Португалия – ДР Конго

23:00-1:00 Англия – Хърватия

18.06.2026

2:00-4:00 Гана – Панама

5:00-7:00 Узбекистан – Колумбия

19:00-21:00 Чехия – Южна Африка

22:00-0:00 Швейцария – Босна и Херцеговина

19.06.2026

1:00-3:00 Канада – Катар

4:00-6:00 Мексико – Реп. Корея

22:00-0:00 САЩ – Австралия

20.06.2026

1:00-3:00 Шотландия – Мароко

3:30-5:30 Бразилия – Хаити

6:00-8:00 Турция – Парагвай

20:00-22:00 Нидерландия – Швеция

23:00-1:00 Германия – Кот д`Ивоар

21.06.2026

3:00-5:00 Еквадор – Кюрасао

7:00-9:00 Тунис – Япония

19:00-21:00 Испания – Саудитска Арабия

22:00-0:00 Белгия – Иран

22.06.2026

1:00-3:00 Уругвай – Кабо Верде

4:00-6:00 Нова Зеландия – Египет

20:00-22:00 Аржентина – Австралия

23.06.2026

0:00-2:00 Франция – Ирак

3:00-5:00 Норвегия – Сенегал

6:00-8:00 Йордания – Алжир

20:00-22:00 Португалия – Узбекистан

23:00-1:00 Англия – Гана

24.06.2026

2:00-4:00 Панама – Хърватия

5:00-7:00 Колумбия – ДР Конго

22:00-0:00 Швейцария – Канада

22:00-0:00 Босна и Херцеговина – Катар

25.06.2026

1:00-3:00 Шотландия – Бразилия

1:00-3:00 Мароко – Хаити

4:00-6:00 Чехия - Мексико

4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея

23:00-1:00 Германия – Еквадор

23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар

26.06.2026

2:00-4:00 Тунис – Нидерландия

2:00-4:00 Япония – Швеция

5:00-7:00 Турция – САЩ

5:00-7:00 Парагвай – Австралия

22:00-0:00 Норвегия – Франция

22:00-0:00 Сенегал – Ирак

27.06.2026

3:00-5:00 Уругвай – Испания

3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия

6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия

6:00-8:00 Египет – Иран

28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминациите

0:00-2:00 Панама – Англия

0:00-2:00 Хърватия – Гана

2:30-4:30 Колумбия – Португалия

2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан

5:00-7:00 Йордания – Аржентина

5:00-7:00 Алжир – Австрия

22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите

29.06.2026

20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите

23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите

30.06.2026

4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите

20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите

01.07.2026

0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите

4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите

19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите

23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите

02.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите

22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите

03.07.2026

2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите

6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите

21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите

04.07.2026

1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите

4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите

20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите

05.07.2026

0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите

23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите

06.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите

22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите

07.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите

19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите

23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите

09.07.2026

23:00-1:00 Четвъртфинална среща

10.07.2026

22:00-0:00 Четвъртфинална среща

12.07.2026

0:00-2:00 Четвъртфинална среща

4:00-6:00 Четвъртфинална среща

14.07.2026

22:00-0:00 Полуфинална среща

15.07.2026

22:00-0:00 Полуфинална среща

19.07.2026

0:00-2:00 Среща за 3-4 място

22:00-0:00 Финал

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026