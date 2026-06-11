Бъркотията с доставките ни на оръжия за Украйна. Кой печели и кой губи? Говори Стояна Георгиева (ВИДЕО)

Кой печели и кой губи от бъркотията с доставките ни на оръжия за Украйна, създадена от изявленията на военния министър Димитър Стоянов и премиера Румен Радев? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул: “Аз мисля, че съзнателно не се разбра (какво спираме и защо, бел. ред.). Точните думи на министъра на отбраната бяха, че прекратяват предоставянето на оръжия за Украйна. И обосновката на спирането на това предоставяне беше цялата позната риторика на Румен Радев за това как руската война в Украйна трябва да бъде прекратена по мирен начин, че доставките на оръжие няма да помогнат.

Правителствата на Радев изнасяха като за световно

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А всъщност нещата се изясниха сравнително бързо. Министърът има предвид двустранната военна помощ, в смисъл спираме да подаряваме. И то спираме да подаряваме най-вече защото складовете се опразниха. И те се опразниха при предишните правителства на Румен Радев, когато пак Димитър Стоянов беше министър на отбраната и изнасяха като за световно.

Снимка БГНЕС

Става дума за, не искам да профанизирам, защото не разбирам, но оръжия и боеприпаси, които са се намирали на склад в българската армия и не се използват. И всъщност това, което се случи, пак повтарям, докато те бяха на власт, бе че опразниха тези складове, всичко изнесоха за Украйна. А иначе търговията, продажбата на оръжие, от страна и на частни търговци, и на държавни компании, като ВМЗ-Сопот, тя никога не е спирала и няма да спре.

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И само да спомена, че по данни на българското Министерство на отбраната, между 2022-а и 2025-а България е изнесла отбранителна продукция на стойност около 6,5 милиарда евро. И най-вероятно тази стойност се увеличава. И всъщност тестът е ще забранят ли издаването на нови разрешителни за износ и търговия с оръжие. Защото това вече би било някакъв друг ход.

Жонглиране с истината

Но цялата тази двойнственост на посланията, това жонглиране с истината и дезинформацията, макар че, как да кажа, това дори не е дезинформация. Това, което той каза, прекратяваме, е правилно, въпреки че чисто технически подаряването или там износът на оръжия за Украйна от българските складове на армията, е прекратен отдавна.

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Аз мисля, че те все повече ще затъват в, хем флирт с Русия, хем с електората, защото голяма част от електората, който е грасувал за тях, се е надявал именно на това.

От друга страна, разбира се, ставаме за смях. Мисля, че международните партньори това отдавна го знаят, защото общо взето нямаше объркване. Всички много добре знаят, че нямаше нищо обезпокоително, че официално българското правителство не е променило курса. Че то не възразява срещу нови санкции срещу Русия.“

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