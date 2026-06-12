Иво Иванов: Киев изобщо не е опрял до българските оръжия (ВИДЕО)

Киев изобщо не е опрял до българските оръжия. Това каза в предаването Студио Actualno журналиста и международен анализатор Иво Иванов. Той коментира намерението на правителството на Румен Радев да спре доставките на оръжия от българската армия за Украйна и отговори на въпроса всъщност нужни ли са на Киев българските оръжия: “В действителност от нас не е искано нищо. Украинците отдавна са прегледали нашите военни арсенали и знаят, че вече не остана нещо, което да им се даде и което България може да отдели. Защото изрично подчертавам, става дума за отделяне на неща, за които България само трябва да хаби средства да ги поддържа в някаква консервационна форма, но никой не гарантира, че след това те ще заработят.

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Впрочем да припомним начина, по който си заминаха БТР-ите на жандармерията. Едва ги натовариха на вагоните. Повечето от тях са били взети за резервни части. Макар че тези БТР-и се оказаха за някои неща по-устойчиви на мините от новите машини. Но въпросът е, че България така и така не ги използва.

Украйна сама си прави оръжията

Иначе, това, което последва от Киев, от външното им министерство, говорителят заяви, че той се надява, че ще продължи досегашното сътрудничество с българския военно-промишлен комплекс. Нашите заводи ще си бълват амуниции по варшавски стандарт за оръжията, които има Киев, но Киев едва ли е опрял до българската помощ.

Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

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Трябва само да подчертаем, че над 70, а вече може и над 80% от оръжието, което се използва на фронта, се произвежда от самата Украйна. Или в предприятия в Европа, които са смесени – съответно украинско и на страната, която е там. Една от най-хубавите новини от сряда беше, че почват вече тестовете на украински ракети, които да се използват в системите “Пейтриът“. Така че Украйна не зависи от нас, Украйна зависи от собствената си военна промишленост.

Самият Зеленски каза, че преди войната са се броели на пръстите на ръката предприятия, които са имали военно производство и военни артикули, докато сега става въпрос за над 400 украински фирми, които се справят успешно със задачата.“

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Военният министър изненадан с въпрос

Иво Иванов припомни, че в сряда, в парламентарната комисия по отбрана, военният министър Димитър Стоянов е отговорил уклончиво на въпроса ще продължи ли България да подкрепя известната американска програма PURL. Припомняме, че тя стана факт, след като американският президент Доналд Тръмп спря американските военни пакети за Киев, но позволи на които страни-членки на НАТО желаят да купуват оръжие и да го прехвърлят на Украйна. Вероятно Стоянов не е очаквал този въпрос и не е съгласувал отговора с началника си, каза Иво Иванов. След цените това с оръжията за Украйна е поредният пиар ход на Радев, смята журналистът.

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