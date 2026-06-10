Палачът Тито и каква е истината за Югославия? Обяснява Велислав Илиев (ВИДЕО)

Филмът не е само за Тито и Югославия - по-скоро е насочен към погрешните концепции, които са вкоренени в дълбоко в българското общество и навсякъде по света, десетилетия след смъртта на Тито и разпада на Югославия.

Това разказа журналистът и създател на филма "Тито: Палачът на XX век" Велислав Илиев в предаването "Студио Actualno".

Документалният филм на информационна агенция БГНЕС разказва как режимът на Тито насилствено налага изкуственото македонско национално самосъзнание.

"Образът на този велик държавник съвсем не е правилен, защото в крайна сметка това е един партизански лидер, който взима властта с помощта на кланета", разказа младият журналист в интервю с водещия Мирослав Димитров.

В документалното произведение, видните общественици Владимир Перев и Люпчо Куртелов подробно описват как УДБА унищожава българския елит в Македония. Пред камерата застават и близки на хора, лежали в затворнически лагери само заради националното си самосъзнание.

Филмът отвежда зрителя до останките от лагера в Отешево, където, на брега на Преспанското езеро, стотици души губят живота си, докато строят вилите на комунистическите лидери.

Лентата е заснета в Словения, Северна Македония, Хърватия и Сърбия, разказа авторът, който сподели, че този път не е имало проблеми за българските журналисти и екип, за разлика от предходни такива.

Повече за филма и неговите послания - вижте в интервюто.