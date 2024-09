Класа! Испания игра почти цял мач с 10 души и пак разби Швейцария (ВИДЕО)

Действащият европейски шампион Испания разби Швейцария с 4:1 като гост във втори мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Триумфът на "Ла Фурия Роха" бе още по-впечатляващ и заради факта, че тимът игра почти цял мач с човек по-малко на терена.

След като не успя да бие Сърбия в Белград, Испания се реваншира на феновете си с победа в още едно гостуване. "Червените" откриха резултата още в четвъртата минута след гол на Хоселу, а асистенция направи Ламин Ямал, който вече има 3 гола и 9 асистенции в 16 мача за Испания.

Lamine Yamal vs Switzerland



A masterclass in just 45 minutes.. 💎pic.twitter.com/Ij8CVnF3Zl