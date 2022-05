Класика на "Олд Трафорд": Манчестър Юнайтед се върна на победния път

Португалецът Бруно Фернандеш откри резултата в 9-ата минута, а асистенцията бе дело на младока Еланга. 60 секунди преди края на първата част гол на Кристиано Роналдо бе отменен с ВАР за засада при извеждащия пас към него.

В 61-ата минута "червените дяволи" увеличиха аванса си на 2:0, като този път CR7 бе точен от дузпа. Десет по-късно централният бранител Рафаел Варан се разписа след ъглов удар, оформяйки крайното Юнайтед 3:0 Брентфорд.

Това бе последното домакинството на Манчестър на "Олд Трафорд" за сезон 2021/22. Тимът на Ралф Рангник събра актив от 58 точки и доближи на 3 петия Тотнъм, който обаче има два мача по-малко. Кристиан Ериксен и компания пък останаха на 14-а позиция със сбор от 40 пункта.

*В следващия кръг Юнайтед гостува на Брайтън (7 май, 19:30 часа), а Брентфорд приема на свой терен Саутхемптън (7 май, 17:00 часа).

Three goals = three points ✔



A winning Old Trafford finale in 2021/22! #MUFC | #MUNBRE