Клоп: Ван Дайк е готов за Нюкасъл (ВИДЕО)

На пресконференцията преди срещата немският наставник на "червените" коментира ситуацията около Ван Дайк. На въпрос дали футболистът ще бъде в групата, Клоп отговори: "Мисля, че да. Вчера ми изглеждаше абсолютно готов и днес това не се промени. Скоро ще вземем окончателно решение".

📺 Jurgen Klopp on Virgil van Dijk:



"Is he fit to start? I think so.” 🔴 pic.twitter.com/45LTofNZFc