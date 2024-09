Клуб от Висшата лига предложил 200 млн. евро за Мбапе през 2022 г., но от ПСЖ поискали повече

Преди два месеца Килиан Мбапе най-накрая осъществи мечтания си трансфер в Реал Мадрид в грандиозна сделка на стойност от приблизително 20 млн. годишно. Но според френското издание "L'Equipe" в един момент френският нападател е бил близо до това да се присъедини към Ливърпул. Съобщава се, че още през 2022 г. той е постигнал устно споразумение с клуба от Висшата лига, след като мърсисайдци са предложили 200 млн. евро за услугите му.

Наскоро Мбапе призна, че не е бил в лесна ситуация по време на престоя му в ПСЖ, където постоянно се спекулираше около бъдещето му в клуба. Разбра се, че екипът на Мбапе е поискал от ръководството да му позволи да напусне преди началото на сезон 2022-23 г., когато парижките гиганти са получили две оферти. Едната е била от Реал Мадрид, а другата - от Ливърпул. Но от ПСЖ поискали от английския клуб да удвои офертата си, и "червените" разбираемо се отказали от надпреварата за Мбапе, въпреки устното споразумение между двете страни.

🚨🚨| @lequipe has revealed that in 2022, Kylian Mbappe requested to leave PSG and had reportedly AGREED to a move to Liverpool! 🔴😮



The agreement would have included a clause giving him the option to move to Madrid at a later time. ⚪🔄



While some sources claim Liverpool made… pic.twitter.com/UJXDUH1NVU