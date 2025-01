Ключова фигура за требъла на Манчестър Сити заявил пред шефовете, че иска да напусне клуба

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола разкри, че капитанът Кайл Уокър е поискал да напусне клуба, за да завърши кариерата си в чужбина. Специалистът направи това шокиращо разкритие, след като остави англичанина извън състава на Сити за победата над Салфорд Сити с 8:0 във ФА Къп. Уокър е един от най-зле представилите се играчи на Сити през този сезон, но все още има договор на стадион "Етихад" до юни 2026 г.

"Е, не ми е лесно да го кажа, защото той трябва сам да го направи, но той не е тук, така че преди два дни Кайл поиска да проучи възможностите да завърши кариерата си в чужбинаи", каза Гуардиола на пресконференция след мача. "Той искаше да напусне още преди две години след требъла. Тогава Байерн Мюнхен го искаше, но офертата не беше достатъчно добра, а ние го убедихме колко е важен за клуба."

