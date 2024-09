Крило на Арсенал влезе в историята на Шампионска лига с уникално постижение. Става въпрос за 29-годишния Рахийм Стърлинг. Фланговият футболист стана първият англичанин, който е играл за четири различни отбора от Висшата лига в най-комерсиалния турнир.

Стърлинг записа постижението си снощи, когато се появи в игра за Арсенал в двубоя с Аталанта. Крилото влезе на терена от резервната скамейка в 73-ата минута на мача. Той обаче не успя да помогне на своя тим да стигне до трите точки и в крайна сметка срещата завърши при резултат 0:0.

Liverpool, Man City, Chelsea and now Arsenal 🔴



Raheem Sterling tonight became the first English player to appear for four different clubs in the UEFA Champions League! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZsotFStKD1